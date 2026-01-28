タレントの指原莉乃（33）が28日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演し「世界で一番体強い」と宣言。また、その理由も語った。この日のテーマは「正しい風邪の予防＆対処法SP」。指原は「私は誇張抜きで、世界で一番体強いと思います。AKBのメンバーがどんどんインフルで倒れた時も、最後まで残ったりとか。とにかく体が強くて」と語った。MCの明石家さんまが「体と精神強いから！」と言うと