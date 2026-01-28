【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２８日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を４会合ぶりに据え置くことを決めた。トランプ米大統領は利下げへの圧力を強めるが、ＦＯＭＣは利下げを急ぐ必要はないと判断し、物価や景気動向を慎重に見極める方針を示した。