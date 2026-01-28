小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」が開幕する。注目は12Rだ。グランプリ覇者の郡司に3車の利。機敏な運びから鋭いタテ脚を繰り出す。菊池が攻めれば、吉田の抜け出し。古性は強気の組み立てで勝負強さを発揮する。＜1＞郡司浩平前回は3日目くらいからイメージした走りができなかった。練習はいつも通り。自力で。＜2＞犬伏湧也しっかり練習できた。持ち味を出して強いレースをした上で上に上がって行ければ。