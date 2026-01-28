日本時間４時に公表されたＦＯＭＣの結果を受けて、為替市場はややドル高の反応を見せている。ドル円は一時１５４円台を回復。 大方の予想通りに政策は据え置きとなった。声明では、雇用の下振れリスクが高まったとの表現を削除し、失業率は安定を示したとしている。投票は１０対２での据え置きで、トランプ大統領に近い、ミラー理事とウォラー理事が０．２５％の利上げ主張し、反対に回った。 全体的に予