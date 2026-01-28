アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、政策金利の据え置きを決定しました。利下げの見送りは4会合ぶりです。FRBは28日、連邦公開市場委員会を開き、政策金利を3.5〜3.75％に据え置くことを決めました。FRBは会合後の声明で、アメリカ経済について「堅調に拡大している」とするとともに、インフレ率は「依然としてやや高水準にある」と指摘しました。利下げの見送りは4会合ぶりですが、