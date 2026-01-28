テクニック集団の興国高から加入したDF松岡敏也（18）は、スピード、技術、闘争心も兼ね備える将来性豊かな右サイドバックだ。プロのスタートを切り「うまい先輩たちがいるので、いいところを盗んで、吸収して、ピッチで表現したい」と目を輝かせる。転機は高校1年。ボランチやセンターバックを務めていたが、身体能力の高さを買われてサイドバックに転向した。チーム内で9つもあるカテゴリーのCからトップのAに上がるきっかけ