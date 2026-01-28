ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。白井のイン戦を信頼する。スタートに集中して主導権は譲らない。茅原が捲り、捲り差しで迫る。山口剛は差しに絞ってバック勝負へ。4カドの吉田は自力か、茅原の攻めに乗って。＜1＞白井英治そのまま乗って試運転は樋口選手と一緒。特訓では山口剛選手が少し良さそう。良くも悪くもない程度。初日は時間があるのでゆっくりやる。＜2＞山