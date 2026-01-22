原 由子が、自身のソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ＜伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」＞を開催することが決定した。1978年、サザンオールスターズのメンバーとしてメジャーデビューを果たし、1981年に「I Love Youはひとりごと」でソロ活動を開始した原 由子。サザンのメンバーとしての活動と並行しながら、「恋は、ご多忙申し上げます」「ハートせつなく」「花咲く旅路」な