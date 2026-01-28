元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が衣装ショットを公開し、話題になっている。森は２８日、自身のインスタグラムを更新。「カジュアルと甘めの組み合わせって可愛い」とつづり、フリフリのロングスカートにカジュアルなTシャツを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎる〜！！」「トップスめっちゃ好き〜」「圧倒的に美しい」「天使」「フリフリで可愛い」「マジ女神」「めちゃく