気象台は、午前4時20分に、なだれ注意報を村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町などに発表（雪崩注意報） 29日04:20時点村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、高波や落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】