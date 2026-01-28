【12R】準決で伊藤旭とともに人気を背負った塚本大樹だが、前回りした伊藤旭がよもやの落車。塚本は小畑―杉本にスイッチし、直線で外を鋭く伸びて快勝した。「指定練習で良くなかったからフレームを戻したが、余裕があった。自分で捲ってもよかったくらい」レース後、冗舌に振り返った。昨年の塚本は小田原G3を含む3Vを手にするなど実績を積み上げている。決勝で伊藤颯と連係できるのは強み。地元ファンの後押しも頼もし