男性グループ「M！LK」が28日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。NHK紅白歌合戦でお弁当を差し入れてくれた人物を明かした。今回は「年越しCDTV後なのにロケ!?」企画が放送された。同企画はNHK紅白歌合戦にも出場し、年越しCDTVを終えた男性グループ「M！LK」が自転車で初日の出を見に行くというもの。横浜港を目指して順調に自転車を走らせ、日の出には確実に間に合うペース。神奈川県に突入すると、塩崎太