アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は28日、金融政策を決定する会合を開き、利下げを見送り、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くことを決めました。政策金利の据え置きは4会合ぶりです。