俳優の岩城滉一（74）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、妻の結城アンナ（70）とともに出演。引退を考えた時のことを明かした。黒柳徹子（92）が「岩城さんは去年、芸能生活50年におなりになったので。50年を機にこれでもう辞めようと思ったんだって？」と聞いた。岩城は「もうセリフが入らないんですよ。僕、努力ってホントしない最悪の男で。もう、いいんじゃねえの？みたいな。そんな話にもな