東京大学大学院の教授が収賄の疑いで逮捕されたことを受け、東京大学はきのう記者会見を開き、「信頼を著しく損ねた」と謝罪しました。この事件は、東京大学大学院教授だった佐藤伸一容疑者（62）が医学部付属病院の皮膚科長を務めていた当時、「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに、性風俗店などでおよそ180万円相当の接待を受けたとして警視庁に逮捕されたものです。この事件を受けて、東京大学がきのう記者会