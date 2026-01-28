週明けの株式相場は、日米協調介入の可能性が浮上したことで円が急伸し、日経平均が急落した。２７日は平穏を取り戻したが、いつ協調介入→円急伸→株価急落のシナリオが訪れるかわからないことを考えると、これまで買われてきた値ガサの半導体株などにはやや手を出しづらい。過去のケースを見ても、日銀の単独介入では一時的な抑止効果しかなく、為替相場のトレンドを変える影響力はない。ただ、協調介入となれば話は別だ。前