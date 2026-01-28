日本時間４時００分に米FRB政策金利(FOMC)（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 FRB政策金利(FOMC)（1月）04:00 予想3.75%前回3.75%（上限金利) 予想3.5%前回3.5%（下限金利)