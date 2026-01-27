16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの「BREAK IT DOWN」が、29日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率1055.0％を記録し、1位を獲得した。【動画】THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」MV本作は、同グループのパフォーマーで、プロレスラーとしては「2025年度プロレス大賞」新人賞を受賞した武知海青の入場曲として制作。21日に本作を収録したCDシングルが発売された。その