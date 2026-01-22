グローバルボーイズグループ・JO1初の東京ドーム公演を収めた最新の音楽映像作品『JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’IN TOKYO DOME』が、29日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、自身初となる映像3部門同時1位を獲得した。【動画】JO1、ドーム公演ダイジェスト初週売上は、DVD：1.1万枚、BD：2.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身通算2作目の1位。音楽作品のDVDとBDを合計した