俳優・藤岡弘、の三女でモデルの藤岡舞衣が１８歳誕生日を報告し、父娘ショットを公開した。２８日に１８歳の誕生日を迎えた舞衣は同日、自身のインスタグラムを更新し、「１８歳になりましたＨａｐｐｙ１８ｔｈＢｉｒｔｈｄａｙいつも優しく応援してくださる皆さんほんとうにありがとうございます」と報告。花束を抱えた写真や、父とのツーショットなどをアップ。「家族とたくさんの愛あるお祝いに包まれてとって