沖縄で2024年起きた大型作業船の火災について、フランスの陸軍士官候補生ら4人が関与したとしてフランス当局が捜査に着手していることが分かりました。2024年11月、沖縄本島の羽地内海に放置されていた大型作業船で起きた火災について、フランス当局は28日、陸軍の士官候補生4人が関与したとして捜査していることを明らかにしました。4人は軍当局に対して私的に船に探検しようと乗り込んだ際に、不注意で火災をおこしたと主張して