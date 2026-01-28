米国の政策を巡る不確実性の高まりを受けて、投資家がドルを売却しているとの指摘が出ている。米国とその同盟国との間の地政学的緊張や、米国が円を押し上げるために為替市場への介入に関与する可能性があるとの懸念を考慮すると、トランプ大統領の下でドルを保有することに伴うリスクがますます明白になっているという。なお、本日ベッセント財務長官はドル円相場での介入を否定していた。 USD/JPY153.66EUR/USD1.1934