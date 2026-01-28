2月5日(木)深夜1時45分〜「石垣島をゆったり満喫の旅」最終話石垣島をゆったり満喫の旅、最終話。西表島からの帰りの船で釣りを楽しむ一行。まさかの入れ食い状態に持田さんのテンションマックス！最後はBBQでエンディング。お楽しみに！