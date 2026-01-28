1月29日（木）深夜 1:35〜2:05 放送持田香織と沖縄をゆったり満喫▼由布島で水牛たちと触れ合い▼記念撮影の掛け声は「ウッシッシー」▼島でのんびり働く人のトークが本音すぎた▼西表島に戻ってイリオモテヤマネコのスポットへ▼東野の期待を無惨に裏切る事件発生、東野がスタッフを糾弾▼岡村がイリオモテヤマネコスポットで体を張るハメに…▼島で人気のタコのチャーハン&八重山そばに大満足