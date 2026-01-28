【ブリュッセル＝上杉洋司】日本とベルギーの外交関係樹立１６０周年のスタートを祝う式典が２７日、ブリュッセルのエグモン宮で開かれた。両国の政府や企業の関係者ら約２５０人が参加し、振る舞われた日本酒やすしを楽しんだ。日本とベルギーの外交関係は、１８６６年の修好通商航海条約の締結にさかのぼる。式典でベルギーのヤン・ヤンボン副首相は、日本から多くの企業がベルギーに進出しているとして「我々の経済にとって