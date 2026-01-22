西日本新聞社と西日本新聞プロダクツ（西プロ）、日本経済新聞社の3社は28日、日経が発行する新聞を2028年春から西プロの工場で印刷することで基本合意した。通常の委託印刷とは異なり、日経側の要員が印刷作業を行う。西プロは新聞製作に必要な設備などを貸与する。西プロは西日本新聞社の100％出資子会社で福岡市博多区井相田に工場があり、西日本新聞の朝夕刊のほか、日刊紙や業界紙などの印刷を受託している。基本合意書