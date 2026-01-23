【ロンドン＝市川大輔】英ロンドンの金融街「シティー」のスーザン・ラングレー市長が２７日、読売新聞のインタビューに応じ、「東京都との間で最も重要なことは、互いの金融市場へのアクセスを拡大することだ」と述べた。ラングレー氏は、「環境分野での投融資や資産運用、（ＩＴを活用した金融である）フィンテックなど、私たちが得意とする分野で連携を深められる」と説明した。世界で地政学的な不安定さが増していることに