3月に行われるWBCに出場するドミニカ共和国代表チームは27日（日本時間28日）、フィリーズの左腕・クリストフェル・サンチェス投手（29）が代表入りすると発表した。13勝をマークした昨季は、ドジャースとの地区シリーズで2試合に登板。大谷を6打数無安打4三振と抑え込んだ「大谷キラー」だ。早ければ準々決勝で対戦する可能性がある日本にとって、脅威となる投手が代表に名を連ねた。一方、メッツにトレード移籍したフレデ