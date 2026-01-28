CBSスポーツは27日（日本時間28日）、FA選手の特集を掲載し、オリオールズからFAとなっている菅野について、移籍先候補に4球団を挙げた。「レギュラーシーズンを最後まで戦い抜く助けとなるローテーション後方の先発投手を必要としている球団が、最も理にかなっている」と指摘。移籍先をアスレチックス、ナショナルズ、パドレス、ロッキーズと予想した。菅野はメジャー1年目だった昨季は30試合で10勝10敗、防御率4・64の成績