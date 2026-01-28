ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は28日、米CNBCのインタビューで、円高誘導のための為替介入をしているかを問われて「絶対にない」と述べた。今後については「強いドル政策を堅持しているという以外はコメントしない」と明言を避けた。外国為替相場を巡っては、米財務省の指示でニューヨーク連邦準備銀行が23日に為替介入の前段階となる「レートチェック」を実施しており、日米が協調して介入するとの