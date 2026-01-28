プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが」 「厚揚げのネギみそ焼き」 「セリのゴマ和え」 の全3品。 定番の肉じゃがにゴマ和えなどを合わせた、ホッとする和食の献立です。【主菜】プロ直伝！黄金比率で作る肉じゃが 定番で人気の高い肉じゃがです。今回は豚肉を使って気軽に！覚えておくとやつだつこと間違いなしの黄金比率！ ©Eレシピ 調理時