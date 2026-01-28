埼玉県八潮市で下水道管が破損し、県道交差点が大規模に陥没した事故から２８日で１年となった。現場では復旧工事が行われ、交通規制が続いている。事故は昨年１月２８日午前９時５０分頃に発生。交差点に開いた穴に、通りかかったトラックが転落し、男性運転手が死亡した。災害などによる破損に備えて、県は現場付近の下水道管を複線化する工事を検討しているが、完了までには５年以上かかる見通しだ。近くで作業用品店を営