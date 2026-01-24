衆議院選挙の序盤の情勢分析で、自民党が単独で過半数を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員と解説します。■自民“単独で過半数上回る勢い”――まず、自民党が単独で、過半数の233議席を上回る勢いということですが、高市さんの高い支持率が反映されているんでしょうか？その通りだと思います。最新の世論調査でも高市内閣を「支持する」と答えた