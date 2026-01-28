タレント・作家のヒコロヒー（36歳）が、1月28日放送のトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。文筆活動から教育番組までこなす幅広い活躍を、オードリー・若林正恭から「齊藤京子から俵万智まで。仕事してるよ！本当に」と称賛された。番組に、作家としても評価の高いヒコロヒーと、歌人の俵万智がゲストとして登場。2人は「NHK短歌」で共演しており、俵は「すっごい言葉のアシストをしてもらった1年だった」と