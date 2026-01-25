【ロサンゼルス＝後藤香代】米国のトランプ大統領は２７日、米ミネソタ州ミネアポリスで看護師アレックス・プレッティさん（３７）が連邦捜査官に射殺された事件について、大規模な調査を行う考えを示した。事件は、トランプ政権が不法移民の摘発作戦を進める中で起きた。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「私が調査を監督する」と述べた。２７日に出演した米ＦＯＸニュースの番組では、銃を携帯していたプレッティさんを