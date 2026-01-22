ボクシング界の風雲児、タイソン・フューリーが正式に現役復帰を表明した。2024年12月、オレクサンドル・ウシクに2度目の敗北を喫した直後に引退を宣言していたが、その決断を撤回。4月11日、英国で開催される興行でアルスランベク・マフムドフと対戦することが決まった。フューリーにとっては約4年ぶりの母国凱旋試合となり、ストリーミング巨頭Netflixが英国で初めて生中継する歴史的な一戦となる。『SPORTbible』が伝えている。