ウェストハム・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFルーカス・パケタが、古巣フラメンゴへ復帰することが決定的となった。移籍市場の第一人者であるファブリツィオ・ロマーノ氏が、お馴染みの「HERE WE GO」で伝えている。1月28日に行われたクラブ間の直接交渉により、移籍金4200万ユーロで合意に到達。同選手は近日中にブラジルへ向かい、フラメンゴと新たに5年契約を締結する見通しだ。『The Athletic』によれば、フラメンゴは