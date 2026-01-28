FC町田ゼルビアは28日、スコットランド1部のリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年今月25日から今年の6月30日までとなっている。2000年生まれの25歳で197センチの身長を誇るテテ・イェンギは母国オーストラリアのクラブを経て、2021年夏に当時イングランド3部だったイプスウィッチへ加入。その後はフィンランドやイングランドの複数クラブの在籍し、2024年1月にリヴィング