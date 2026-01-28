アメリカのベッセント財務長官は円高・ドル安誘導のための為替介入について「絶対にしていない」と否定しました。円相場は円安に動いています。司会者「アメリカは円高誘導のための為替介入をしていますか？」アメリカベッセント財務長官「絶対にしていない」ベッセント財務長官は28日、CNBCテレビの番組で、アメリカの当局は円高・ドル安誘導のための為替介入をしていないと明言しました。FRB＝連邦準備制度理事会が為替介入の