２８日、福山市多治米町の４階建て共同住宅で火事があり、焼け跡から成人男性が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。 ２８日午後７時ごろ、福山市多治米町で「４階建ての共同住宅の１階の玄関から炎が出ている」など消防に通報が相次ぎました。 消防車８台が出動し火は約１時間後に消し止められましたが、共同住宅の１室から成人男性が心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察