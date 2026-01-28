日本維新の会の藤田文武共同代表は２８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、衆院選で主張する政策などについて議論した。藤田氏は、食料品の消費税率を２年間限定でゼロにする与党の公約を巡り、「自民党はめちゃくちゃ抵抗したが、連立政権合意書に書いたことは全部入れてほしいと言った」と明らかにした。外食産業などへの影響を踏まえ、激変緩和措置が必要との認識も示した。自民との連立については「高市首相は自