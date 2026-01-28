逃亡生活の末に奄美大島で逮捕された日本最大の風俗スカウトグループトップの男。潜伏先での様子を、男が通っていた店の従業員が証言しました。風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）。女性の風俗店への違法スカウト行為を黙認してもらう代わりに暴力団側にみかじめ料を渡した疑いで指名手配され、26日、潜伏先の鹿児島県奄美大島で逮捕されました。小畑容疑者は奄美市内のホテルを偽名を使って予約。よ