日本時間０時３０分に米週間石油在庫統計（01/17 - 01/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（01/17 - 01/23）00:30 予想N/A前回360.2万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回597.7万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回334.8万バレル（留出油在庫・前週比)