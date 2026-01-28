先ほどからドル買い戻しの反応が強まっており、ドル円は１５３円台半ばまで一気に上昇し、ユーロドルは１．１９ドル台前半まで下落している。 ベッセント財務長官の発言に反応している模様。長官は「米国は常に強いドル政策を取っている。強いドル政策とは、適切なファンダメンタルズを整えることを意味する」と述べた。 USD/JPY153.67EUR/USD1.1930GBP/USD1.3753 MINKABU PRESS編集部野沢卓美