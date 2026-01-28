先ほどからドル円の買い戻しが強まっており、ドル円は１５３．７０円付近まで一時上昇している。ベッセント財務長官の発言に反応しており、長官は「米国は常に強いドル政策を取っている。ドル円相場への米国の介入は絶対にしていない」と述べた。 ＊ベッセント財務長官 ・ドル円への米国の介入「絶対にしていない」 ・為替介入の憶測につはコメントしない。 ・米国は常に強いドル政策を取っている。 ・強いドル政策とは