米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-229.5万（4億2375万） ガソリン＋22.3万（2億5721万） 留出油 +32.9万（1億3292万） （クッシング地区） 原油-27.8万（2479万） ＊（）は在庫総量