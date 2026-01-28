UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に開催され、バルセロナはホームでコペンハーゲンと戦う。前日会見に出席したFWダニ・オルモとハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。バルセロナは最終節を残して36チーム中9位。すでに決勝トーナメントプレーオフ圏内の24位以上を確定させ、ストレートインとなる8位以内も射程圏に捉えている。ダニ・オルモは「(プレーオフ)進出が決