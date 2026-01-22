FIVB（国際バレーボール連盟）は28日（水）、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の予選ラウンドの開催地と日程を発表した。 男女とも18ヵ国が出場し、6月から8月にかけて行われるVNL。3週にわたって予選ラウンドが行われ、上位チームがファイナルラウンドへと進出する。 女子は6月3日（水）に開幕し、予選ラウンド第1週（6月3日（水）～7日（日））はケベックシ