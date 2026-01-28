新潟県十日町市の中学3年生・樋口まりんさん（14）。警察によりますと、26日午後7時半ごろには自宅リビングにいましたが、その後、行方が分からなくなりました。スマートフォンや財布は自宅に残されたままで、普段履いている靴と上着も置いてあったということです。樋口さんは、身長およそ154センチのやせ型。黒髪のセミロングで、紺色のセーターを着て、下は水色のデニムのズボン姿でした。警察は引き続き、情報提供を呼び掛けて