運河をゆく船から東京の街並みを眺める。民間企業による日本で初めてとなるリチウムイオン電池を搭載した「電動船」の定期運航が始まります。三井不動産が28日に報道陣に公開した東京・豊洲に流れる晴美運河を進む船は、4月から定期運航を開始する旅客船です。最大の特徴はリチウムイオン電池を搭載した電動船で、民間企業による電動船の定期運航は国内で初めてです。走行中でも船内は静かで、燃料のにおいもないといいます。使用